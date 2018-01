Morador de Sorocaba é o 28º caso de gripe suína em SP

Um rapaz de 27 anos, morador de Sorocaba, interior paulista, é considerado o 28º caso de gripe suína no Estado de São Paulo. O paciente, que viajou para a Argentina, procurou atendimento no Hospital das Clínicas da Universidade de Campinas (Unicamp) e segue isolado em casa, mas passa bem.

O Instituto Adolfo Lutz anunciou nesta terça-feira, 16, que realizou o sequenciamento completo de dois genes importantes do vírus A(H1N1). O primeiro paciente diagnosticado com a gripe suína em São Paulo forneceu as amostras do micro-organismo. Ao comparar com os primeiros sequenciamentos realizados na Califórnia, os cientistas identificaram pequenas mutações. Contudo, a taxa de similaridade entre os vírus decodificados no Brasil e nos Estados Unidos ainda é superior a 99,5%. Pesquisadores consideram uma boa notícia que o vírus tenha se modificado tão pouco.

O sequenciamento genético é uma ferramenta fundamental para acompanhar a evolução do vírus no país e abre a possibilidade para o desenvolvimento de protocolos de diagnóstico.