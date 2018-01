Morales diz estar bem, mas toma Tamiflu, revela agência

O diretor do centro epidemiológico nacional da Bolívia, Eddy Martínez, disse à agência ABI que o presidente do país, Evo Morales, está tomando o medicamento Tamiflu, após encontro da União das Nações Sul-americanas (Unasul), no qual esteve presente o presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, que foi diagnosticado com o vírus da Influenza A (H1N1), popularmente conhecida como gripe suína. Morales lamentou a divulgação feita por Martínez.

O presidente boliviano disse hoje que está com boa saúde. "Eu fiz um check-up e me disseram que não tenho nada. Também não sinto qualquer problema." Funcionários do setor de saúde falaram sobre o "tratamento" de Morales após o presidente participar da Unasul, na sexta-feira, em Bariloche, na Argentina.

Álvaro Uribe é o segundo presidente latino-americano diagnosticado com o vírus da nova gripe. O presidente da Costa Rica, Oscar Arias, vencedor do prêmio Nobel da Paz, contraiu a doença no mês passado. Arias já se recuperou. As informações são da Dow Jones.