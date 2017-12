Morre 19ª criança sem vaga em UTI em Imperatriz-MA Subiu para dezenove o número de crianças mortas por falta de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no município de Imperatriz (MA), cidade a 636 quilômetros de São Luís. A última vítima foi um garoto de apenas um ano de idade, que morreu ontem. Durante o recesso da Semana Santa, uma outra criança morreu no município por falta de leitos de UTI. Desde o início de 2009, o número de mortes de crianças por falta de UTI, mesmo com liminares que lhe garantisse o atendimento, chega a 62.