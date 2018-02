Morre aos 96 anos Henry Heimlich, criador da técnica de socorro para sufocamento

O médico Henry Heimlich, que deu nome à famosa técnica de socorro que permite desobstruir as vias aéreas para salvar vítimas de sufocamento, morreu neste sábado, 17, aos 96 anos, devido a um ataque cardíaco que sofreu no início desta semana na casa de repouso onde morava, na cidade de Cincinatti, Ohio.

A manobra que leva seu nome consiste em colocar-se atrás de uma pessoa sufocada para, com as mãos entrelaçadas, pressionar o estômago na região entre o diafragma e os pulmões. A pressão aplicada provoca a expulsão de ar dos pulmões e a consequente empurrada do corpo estranho para fora da garganta.

Heimlich, que era médico cirurgião-toráxico, desenvolveu a técnica em 1974 ao ler sobre as altas taxas de morte em restaurantes que eram erroneamente diagnosticadas como ataque cardíaco quando, na realidade, ocorriam devido à asfixia por pedaços de comida.

A técnica se popularizou por não exigir aparelhos, treinamento complexo ou grande porte físico do aplicador. Heimlich inclusive chegou a aparecer no programa de David Letterman, famoso apresentador norte-americano, para promovê-la. Até então, a alternativa mais comum era apenas dar tapas nas costas da pessoa sufocada.

Segundo o médico, a manobra de sua autoria salvou pelo menos 100 mil pessoas. Entre elas, algumas personalidades, como o ex-presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan, a cantora Cher e a atriz Elizabeth Taylor.

A comunidade médica, no entanto, levou cerca de 10 anos para adotar a Manobra de Heimlich, em parte pela ausência de grandes estudos científicos com humanos.

Em maio deste ano, Heimlich usou a manobra para salvar a vida de uma mulher de 87 anos que se asfixiou com um pedaço de carne, na casa de repouso onde os dois moravam. Na ocasião, ele relatou que foi a primeira vez na vida em que aplicou a técnica em uma situação de emergência.

* Com informações de agências internacionais