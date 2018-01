Morre na Holanda homem infectado por gripe A mutante

As autoridades de saúde da Holanda anunciaram nesta quinta-feira, 3, que morreu no país um homem infectado com uma mutação do vírus AH1N1, causador da gripe A. A vítima, que já estava doente quando contraiu o vírus, morreu domingo, no Hospital Universitário de Groningen (norte), informou o Instituto Holandês de Saúde e Meio ambiente (IHSMA).

Mutações do vírus da gripe A já foram detectadas em outras duas pessoas na Holanda. Mas, por enquanto, nenhum óbito relacionado à gripe mutante havia sido registrado. Segundo a TV pública holandesa, o homem que morreu foi tratado com o antigripal Tamiflu, ao qual o vírus apresentou resistência.

Atualmente, a Holanda está em plena campanha de vacinação contra a gripe A. Na semana passada, a imunização foi ampliada a crianças de seis meses a 4 anos idade.

Na semana passada, na França também foram registradas duas mortes causadas por mutações do vírus AH1N1.