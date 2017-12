Morte de 11 bebês em maternidade é investigada em Alagoas

SÃO PAULO - A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) de Alagoas está investigando a causa da morte de 11 recém-nascidos, ocorridas desde o último dia 20, na Maternidade Escola Santa Mônica, órgão ligado a Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal).

Um relatório da diretora da unidade hospitalar, que é referência em Alagoas no atendimento de gestantes e bebês de alto risco, Sirlene Patriota, deverá ser liberado nesta quarta-feira, 28, aos coordenadores da vigilância sanitária estadual e municipal.

Após a entrega do relatório, as equipes das duas vigilâncias sanitárias continuarão fazendo a inspeção na unidade hospitalar. Uma equipe da diretoria de Vigilância Sanitária realizou nesta terça-feira, 27, uma inspeção na maternidade, acompanhada pelo diretor Paulo Bezerra.

Segundo a Sesau, o secretário da Saúde, Herbert Motta, determinou que todas as medidas sejam adotadas no sentido de detectar as causas das mortes.