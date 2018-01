Morte de criança em hospital por reação a remédio é investigada no RS

SÃO PAULO - Policiais Civis da Delegacia de Polícia de São Francisco, no Rio Grande do Sul, investigam a morte de uma menina de quatro anos, ocorrida após pronto atendimento médico no Hospital Municipal no último sábado, 22.

O Delegado Ayrton Figueiredo Martins Junior ouviu testemunhas, confirmando a apuração preliminar da equipe de investigação que apontou uma possível reação da criança à administração intravenosa do remédio Plasil (Cloridrato de Metoclopramida).

A Polícia civil aguarda o laudo de necropsia a ser realizado pelo Instituto Médico Legal de Taquara, para a análise da ocorrência ou não de erro médico.