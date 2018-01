Morte de médico eleva para 3 as vítimas do H1N1 em Gaza

Com a morte de um médico palestino nesta terça-feira, 8, em um hospital israelense, aumenta para três o número de mortos por causa da gripe A na Faixa de Gaza, disseram fontes oficiais palestinas.

O vice-ministro de Saúde no deposto Governo do movimento islâmico Hamas, Hassan Khalaf, disse que o médico, identificado como Mahmoud al-Haddad e que sofria transtornos crônicos de coração e pulmões, foi levado a Israel na segunda-feira após ser diagnosticado com a gripe.

Com a morte de Haddad, sobe para três o número de vítimas fatais palestinas na Faixa de Gaza diagnosticadas com gripe A, e para 12 o total de mortos pelo vírus nos territórios palestinos.