Mortes causadas pela gripe suína sobem para 34 no Brasil O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira, 23, que já são 34 as mortes causadas pelo vírus da gripe suína no Brasil. O número foi contabilizado com informações das secretarias estaduais de Saúde enviados até quarta-feira, 22. O Rio Grande do Sul tem o maior número de vítimas fatais: 16 no total. Em seguida está São Paulo, com 12 mortes, Rio de Janeiro, com cinco, e Paraná, com uma.