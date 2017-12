Mortes causadas pela gripe suína sobem para 34 no Brasil

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira, 23, que já são 34 as mortes causadas pelo vírus da gripe suína no Brasil. O número foi contabilizado com informações das secretarias estaduais de Saúde enviados até quarta-feira, 22. O Rio Grande do Sul tem o maior número de óbitos: 16 no total. Em seguida está São Paulo, com 12 mortes, Rio de Janeiro, com cinco, e Paraná, com uma.

Veja também:

Gripe suína pode causar convulsão em crianças, dizem EUA

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reino Unido registra 100 mil novos casos de H1N1 em 1 semana

Governo dos EUA busca voluntários para testar vacina H1N1

Austrália inicia testes de vacina de gripe suína em humanos

Exportação de vacina H1N1 pode gerar disputa internacional

O Ministério da Saúde comunicou também que, no período de 25 de abril a 18 de julho, 1.566 pessoas tiveram confirmadas a infecção pelo vírus influenza A (H1N1) em todo o País. Neste mesmo período foram recebidos mais de 8,3 mil casos suspeitos dos dois tipos de gripe, e que 528 foram confirmadas como gripe comum.

Uma análise epidemiológica feita pelo ministério mostra que a maior parte da população atingida, tanto pela gripe comum quando pela gripe A, está na faixa etária entre 20 e 49 anos (cerca de 60%). O informe avisa que a taxa de mortalidade é de 0,18 a cada 100 mil.