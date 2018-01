Mortes causadas por doenças crônicas diminuem 17% entre 1996 e 2007

As mortes por doenças crônicas caíram 17% no Brasil entre 1996 e 2007, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 14, pelo Ministério da Saúde. O grupo, que representa 67% do total de mortes em todo o país, inclui doenças cardiovasculares, respiratórias, neoplasias e o diabetes.

Dados do estudo Saúde Brasil 2009 revelam que a maior redução de mortes foi registrada entre doenças respiratórias como o enfisema pulmonar e a asma, com queda média foi de 2,8% ao ano. Um dos fatores apontados pela pasta é a diminuição do tabagismo no país.

De 1898 a 2009, o porcentual de fumantes na população brasileira caiu de 35% para 16,2% - índice menor do que os registrados em países como a Argentina (35%) e os Estados Unidos (40%).

As doenças cardiovasculares, consideradas a principal causa de morte no Brasil, apresentaram uma redução média de 2,2% ao ano entre 1996 e 2007. Apenas em 2007, 308 mil pessoas morreram vítimas desse tipo de enfermidade.

Além da redução do tabagismo, o ministério cita como fatores positivos para este resultados o maior nível de instrução da população, políticas de prevenção e a promoção de uma alimentação mais saudável, além do estímulo à atividade física.