Mortes suspeitas de dengue na Bahia são mais de 100

O boletim semanal sobre o avanço da dengue na Bahia, divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado, mostra que passam de 100 as mortes suspeitas de terem sido causadas pela doença este ano.

Os números da dengue no Brasil

De acordo com o levantamento, foram identificados 105 casos, dos quais 49 já foram confirmados. Itabuna e Jequié, no sul baiano, e Salvador, com 13 mortes suspeitas cada, lideram as estatísticas.

Ainda de acordo com o documento, entre o início do ano e 25 de abril, foram notificados 59.360 casos de dengue clássica no Estado, número 196% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado (20.002). Além deles, foram notificadas 1.145 suspeitas de formas graves da doença - 416 confirmadas até agora.