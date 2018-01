Mortos por E. Coli sobem para 26, mas ministro alemão está otimista

BERLIM - A Alemanha anunciou nesta quarta-feira mais duas mortes e 300 novo casos de infecção por E. Coli. Ainda assim, o ministro da Saúde Daniel Bahr insistiu que o número de novos registros está diminuindo.

O anúncio foi feito antes da reunião de emergência em Berlim com funcionários da saúde da União Europeia. "Após análise dos números, há motivos para ficarmos esperançosos", disse Bahr para a rede de televisão ARD. "Os números estão diminuindo continuamente, no entanto, poderemos ter novos casos e lamentavelmente devemos nos preparar mais mortes, mas as novas infecções estão diminuindo claramente".

Bahr disse que o número de mortos aumentou para 26, um dele foi na Suécia e os outros na Alemanha. Bahr reiterou que a fonte da infecção poderá nunca ser encontrada.

O Centro Nacional para o Controle de Doenças, o Instituto Robert Koch, disse que o número de casos registrados na Alemanha aumentaram em mais de 300 e chegaram a 2.648. Cerca de 700 destes estão hospitalizados com uma complicação que pode causar insuficiência renal. Outros 100 casos de E. Coli foram encontrados em outros países europeus e nos Estados Unidos.

O Instituto Kich não concorda totalmente com o otimismo de Bahr. Havia uma tendência ao declínio no número de novos casos, mas autoridades da entidade disseram que não sabem se isto se deve, por exemplo, ao fato das pessoas deixarem de comer vegetais crus que são considerados a fonte de E. Coli.