MP investiga falta de material no Hemocentro de Goiás O Ministério Público Federal (MPF) instaurou inquérito civil público para apurar a falta de insumos necessários para realizar exames no Hemocentro de Goiás. De acordo com o órgão, desde janeiro de 2010 a entidade estaria trabalhando de maneira precária. Até mesmo reagentes químicos estariam em falta.