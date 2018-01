MP suspende mosquito transgênico em Piracicaba

Atualizada às 18h01

SOROCABA – O Ministério Público Estadual recomendou a suspensão do projeto que prevê a soltura do mosquito Aedes aegypti geneticamente modificado para combater a dengue em Piracicaba, na região de Campinas, interior de São Paulo. O MPE também abriu um inquérito civil público para apurar as condições do contrato firmado entre a prefeitura e a empresa Oxitec, detentora da tecnologia usada no programa. A cidade, que está em alerta contra a doença, seria a primeira no Estado a utilizar essa forma de controle da dengue.

A soltura dos mosquitos transgênicos estava prevista para o final de abril, no bairro Cecap, onde há a maior incidência. Os insetos modificados, machos que não picam as pessoas, agem sobre a prole das fêmeas de Aedes, impedindo que transmitam a doença. O MP local acatou representação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de que o Aedes transgênico não tem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A promotora Maria Cristina de Freitas também pede informações sobre a forma de controle dos mosquitos selvagens.