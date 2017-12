MPF vai investigar substituições de médicos baianos por estrangeiros

O Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) informou nesta quinta-feira, 5, que vai apurar denúncia de que médicos das cidades de Caldeirão Grande e Seabra, no Estado, foram substituídos por profissionais estrangeiros contratados pelo Programa Mais Médicos, do governo federal.

A representação, que resultou na instauração de dois procedimentos preparatórios, foi apresentada pelo Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed/BA).

Segundo o responsável pelos procedimentos, procurador da República Samir Nachef, será apurado se os municípios realizaram as supostas substituições para diminuir os gastos com a saúde, já que o programa é mantido com verba federal e os médicos locais são pagos com recursos municipais.

"O objetivo do Mais Médicos é ampliar a oferta de serviços de saúde à população, conforme a artigo 1º da lei 12.871/13, e não substituir médicos já contratados e diminuir os custos dos municípios", ressaltou o MPF.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O órgão informou ainda que o Ministério da Saúde e as prefeituras foram oficiados para prestar informações. Após conclusão do procedimento preparatório, o MPF poderá expedir recomendações, ações civis ou penais ou arquivá-lo, dependendo do que for apurado.