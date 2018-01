MPF vê combate ineficiente à dengue em 16 prefeituras de SP

SOROCABA - O Ministério Público Federal em Franca, interior de São Paulo, considerou ineficientes as medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, em 16 municípios da região. As prefeituras foram intimadas a fazer a correção das deficiências em vinte dias. Em caso de descumprimento, os prefeitos e outros agentes políticos podem responder por omissão e até improbidade administrativa.

De acordo com o MPF, o número de casos de dengue registrados nesses municípios em 2015 passou de 2,5 mil, quase dez vezes mais que a incidência do ano anterior. Apesar dos números alarmantes, a supervisão da Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) e a Vigilância Sanitária apontaram deficiências nos trabalhos das equipes de controle de vetores, como falta de registro das ações de combate, falta de recursos humanos e descumprimento das metas de inspeção em casas para eliminar criadouros.

O MPF recomendou seja intensificada a nebulização nos locais de ocorrência e sugeriu que as prefeituras cobrem multas para punir os donos de imóveis reincidentes em manter criadouros. Também foi recomendada a adoção, em 90 dias, das diretrizes dos planos nacional e estadual de prevenção e controle de epidemias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além de Franca, foram notificadas as prefeituras de Aramina, Cristais Paulista, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, São José da Bela Vista, Buritizal e Guará. As prefeituras já foram notificadas. A reportagem tentou contato com as prefeituras, mas, em razão do horário, os expedientes estavam encerrados.