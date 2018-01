MS tem quinta morte por dengue hemorrágica em 2010 Em Dourados, a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, uma garota de 14 anos morreu hoje, vítima de dengue hemorrágica. Este é o quinto caso do tipo neste ano no Estado. A causa da morte foi confirmada por laudo médico, conforme afirma o secretário municipal de Saúde, Mario Eduardo Rocha Silva. "Infelizmente, a epidemia de dengue em Dourados é alarmante".