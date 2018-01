MT está em estado de alerta contra a dengue nas 141 cidades

A secretaria estadual de Saúde de Mato Grosso está em estado de alerta para as ocorrências de dengue nos 141 municípios no Estado. Da quinta-feira da semana passada até esta quarta-feira, 2, foram notificados 1.912 novos casos da doença no Estado, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde.

Neste ano já foram notificados 44.075 casos da doença, dos quais 1.314 são considerados graves. O número de ocorrências cresceu 303,5% em relação à igual período do ano passado.

Segundo a secretaria, neste ano foram registradas 47 notificações de óbitos por dengue, dos quais 42 foram confirmados e cinco estão sob investigação. Cuiabá lidera o número de ocorrências, com 11.379 casos de dengue, sendo que 320 são considerados graves. Na capital mato-grossense foram registrados 12 óbitos provocados pela doença, 10 com confirmação e dois sob investigação. No município vizinho de Várzea Grande são 11.379 notificações, com nove óbitos confirmados e dois sob investigação.

A Secretaria de Saúde informa que neste momento atua em conjunto com as prefeituras dos municípios com maior número populacional em vistorias técnicas e reorganização dos serviços de vigilância a fim de promover redução de casos. Nos municípios de Cáceres (225 km a noroeste de Cuiabá) e Aripuanã (976 quilômetros ao Noroeste da capital), está sendo utilizado o bloqueio químico com Ultra Baixo Volume (UBV pesado), o chamado fumacê. Os municípios de Cuiabá e Várzea Grande estão desenvolvendo trabalhos junto com o Estado na limpeza e bloqueios químicos em determinados bairros, além de reforço nas visitas dos agentes comunitários