MT registra mais de 10 mil casos de dengue em fevereiro

A Secretaria de Saúde de Mato Grosso registrou 10.462 notificações de dengue no Estado em fevereiro, das quais 445 são casos graves. Mato Grosso enfrenta uma epidemia, com 19.670 ocorrências da doença no acumulado do primeiro bimestre do ano. Em janeiro e fevereiro de 2009 o Estado teve 2.883 notificações da doença.

Veja também:

Sorocaba (SP) registra 45 casos de dengue este ano

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cerca de 150 cidades paranaenses terão mutirão contra dengue

Agentes de saúde fazem greve durante epidemia no MS

Os registros de óbitos são 26, dos quais 13 foram provocados pela dengue e 13 ainda sob investigação. Em Cuiabá houve registro de 2.323 casos de dengue, dos quais 193 graves. Em Várzea Grande foram houve 1.312 ocorrências, 102 graves.

Para enfrentar a situação, a Secretaria de Saúde promove nos dias 10 e 11 de março uma reunião com representantes de 15 municípios para "agilizar a tomada de decisão no enfrentamento da doença". A escolha dos municípios levou em conta o índice populacional, região de fronteira, sede regional e crescimento de registro de casos e notificação de óbitos.