Múcio: Temporão diz ter 'controle absoluto' sobre gripe

O ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, afirmou hoje que a reunião ministerial do governo teve início com a explanação do ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a respeito da influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. "Temos o controle absoluto", afirmou Temporão, segundo relato de Múcio. O encontro acontece na Granja do Torto, em Brasília, e conta com a presença de 35 ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva.

Na pauta do encontro estão, entre outros assuntos, o marco regulatório do petróleo da camada pré-sal - localizada abaixo do leito marinho - e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2010. Depois de Temporão, foi a vez dos ministros de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, e da Secretaria de Comunicação Social, Franklin Martins, iniciarem uma exposição sobre a conjuntura política do País.