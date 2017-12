Mulher chega ao Rio e passa por exames após sintomas da gripe

Uma mulher que chegou ao Rio de Janeiro vindo de Miami foi encaminhada para exames após apresentar sintomas que podem ser da gripe suína. Ela chegou no País em um voo da TAM e, de acordo com passageiros que desembarcaram no terminal 2 no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já esperavam pela mulher no momento do desembarque.

A paciente foi encaminhada para a Fiocruz, onde fará exames. As pessoas que ocuparam assentos próximos à mulher serão monitoradas nos próximos dias.

O iatista Torben Grael, que retornava de uma regata em Boston, também nos Estados Unidos, no mesmo voo estava preocupado. "Ela passou mal durante todo o voo, e se for confirmado o diagnóstico de gripe suína a chance de ela ter contaminado outras pessoas é grande", afirmou Grael. Os passageiros afirmaram que não foram distribuídas máscaras durante o voo.

Até esta terça-feira, 28, 12 pessoas estão em observação no País com suspeita de gripe suína. No mundo, a doença já teve casos confirmados em sete países: México, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Escócia, Nova Zelândia e Israel.

No México, foco da doença, 152 pessoas morreram com suspeita da gripe. Na segunda-feira, 27, a Organização Mundial de Saúde (OMS) elevou para 4 o nível de alerta por conta da doença. Caso atinja os níveis 5 e 6 de alerta, a doença passa a ser considerada uma pandemia, ou epidemia generalizada.