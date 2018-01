Mulher de 38 anos é 1ª morte por gripe suína na Europa

A primeira vítima a morrer de gripe suína na Europa, que faleceu domingo, na Escócia, era uma mulher de 38 anos que deu à luz há duas semanas, confirmaram as autoridades sanitárias escocesas.

Veja também:

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

A mulher, que tinha outros problemas de saúde não especificados, foi identificada como Jacqueline Fleming, que teve recentemente um parto prematuro, acrescentaram as fontes.

A família de Jacqueline divulgou um breve comunicado afirmando que seus parentes estão "totalmente destroçados" e que a mulher estava hospitalizada há várias semanas.

Amigos da família disseram à imprensa britânica que Jacqueline tinha um filho de 18 anos e outro de dez, além do bebê, que, segundo as fontes, não contraíram o vírus da gripe.

O responsável de Saúde do Governo Escocês, Nicola Sturgeon, disse à "BBC" que, apesar da morte, a gripe não é severa e os sintomas na maioria dos casos são leves.

Jacqueline morreu no Royal Alexandra Hospital, em Paisley, perto de Glasgow, e era uma das dez pessoas com a doença hospitalizadas na Escócia.

Até agora, 1.226 casos da gripe foram confirmados no Reino Unido, dos quais 752 foram registrados na Inglaterra, 463 na Escócia, oito na Irlanda do Norte e três no País de Gales.

O surto está atualmente na fase seis, que caracteriza pandemia, de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os casos de infectados pelo vírus no mundo já chegam a 27.737 em 74 países, segundo os últimos dados divulgados pela OMS.

Os mortos por este novo vírus superam 140, desde que o primeiro surto foi declarado no final de abril.