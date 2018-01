Mulher internada com gripe suína no Rio continua isolada

É bom o estado de saúde da paciente de 52 anos com a gripe suína que continua internada no Hospital do Fundão, no Rio de Janeiro. A paciente espera o fim dos dez dias de isolamento, quando termina o risco de contágio, para receber alta, de acordo com boletim médico divulgado neste domingo, 17.

Ela é a única paciente que continua internada no Rio. Seu filho, o segundo contaminado pela doença no Estado, recebeu alta na última sexta, 15.

No sábado, o Ministério da Saúde informou que o número de casos suspeitos da gripe suína no Brasil caiu para 25; antes, eram 35 casos. As pessoas que apresentam a suspeita estão nos Estados de Minas Gerais (7), São Paulo (6), Rio de Janeiro (3), Distrito Federal (2), Alagoas (1), Amapá (1), Bahia (1), Paraná (1), Pernambuco (1), Piauí (1) e Rondônia (1).