Mulher internada com gripe suína no Rio está com pneumonia

A mulher internada no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio, com Influenza A(H1N1), a gripe suína, está com pneumonia viral, segundo boletim médico divulgado no fim da manhã desta segunda-feira, 11. O estado dela, entretanto, é considerado estável. Ela não apresenta febre há 36 horas e continua isolada.

O filho dela, um rapaz de 29 anos, chegou ao sétimo dia da doença com "melhora discreta do quadro respiratório" e sua temperatura é normal há 48 horas. Os dois contraíram a doença no Brasil.

O rapaz teve de ser internado após manter contato com um amigo de 21 anos, que esteve no México e contraiu a Influenza A. Primeiro caso confirmado da doença no País, o jovem de 21 anos apresenta "excelente estado geral, aguarda internado para completar período de isolamento".

O hospital informou que um novo boletim médico será divulgado às 11 horas desta terça, 12. Ao todo, o Ministério da Saúde já confirmou oito casos da doença no Brasil.