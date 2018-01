Mulher morre após cirurgia plástica no Hospital das Clínicas

Uma mulher morreu após fazer uma cirurgia plástica no último dia 2, no Hospital das Clínicas, em São Paulo. A dona de casa Adriane Mabi Iafrate foi operada na área que atende pacientes com planos de saúde do Hospital. De acordo com informações da assessoria do HC, a mulher saiu caminhando um dia depois da cirurgia, após receber alta. Dias depois, a paciente passou mal e procurou o Hospital São Mateus, na zona leste, onde permaneceu por alguns dias, antes de morrer, na noite desta segunda-feira, 9. A Secretaria Estadual de Saúde ainda não confirmou se a paciente ficou mesmo internada no hospital ou se já chegou morta ao local.