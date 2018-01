Mulher morre após passar por cirurgia plástica em Belo Horizonte

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

São Paulo, 8 - Uma mulher de 38 anos morreu, nesta quinta-feira, 7, após passar por uma cirurgia plástica na região do abdômen em uma clínica no bairro Santo Antônio, no Centro-Sul de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Segundo o boletim de ocorrência, a família chegou ao local ontem cedo para buscar Kátia Maciel Dias de Oliveira, que receberia alta. Quando eles chegaram na clínica, tiveram de aguardar do lado de fora. A família só foi avisada que Kátia morreu após uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) retirar o corpo da paciente.

Testemunhas devem ser ouvidas na próxima semana. O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML).