Mulher morre com suspeita de dengue em Sorocaba

SOROCABA - Uma mulher de 45 anos morreu com suspeita de dengue, neste domingo, 20, na Santa Casa de Sorocaba, interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Saúde do município, a paciente era moradora do Jardim Itanguá, na zona oeste, onde a doença já causou a morte de um morador em maio do ano passado.

Amostras foram enviadas ao Instituto Adolfo Lutz para a confirmação do diagnóstico. Agentes de combate ao mosquito transmissor fizeram visitas de casa em casa no bairro nesta segunda-feira, 21.

De acordo com a Secretaria, o último óbito causado pela doença na cidade foi em 16 de junho de 2015. No ano passado, a cidade viveu a pior epidemia de dengue, com mais de 56,7 mil casos confirmados e 37 mortes pela doença. Este ano, entre janeiro e fevereiro, foram notificados 1.919 casos, dos quais 76 tiveram resultados positivos em exames.

Bauru. Uma mulher de 42 anos, morreu em Bauru, depois de apresentar sintomas da dengue no início de março, conforme nota divulgada nesta segunda-feira, 21, pela Secretaria Municipal de Saúde. A paciente foi diagnosticada com a doença no dia 5 e não se recuperou. A causa do óbito, o primeiro por dengue registrado este ano na cidade, foi confirmada por exame do Instituto Adolfo Lutz.

A cidade, na região noroeste do Estado, tem 383 casos confirmados de dengue, sendo 359 autóctones, em que o paciente adquiriu a doença na própria cidade, e 24 importados. Ainda segundo a pasta, a cidade registra um caso confirmado de zika vírus.

Alerta. Em Campinas, um aplicativo para celular alerta o usuário sobre as áreas da cidade com maior risco de transmissão da dengue. O 'Alerta Dengue' usa informações por satélite e a internet e faz soar um aviso sonoro quando a pessoa entra numa área de risco. Na tela, aparece a informação de quantos casos de dengue já foram detectados na região. O aplicativo foi desenvolvido pela empresa Informática de Municípios Associados (Ima), durante uma competição de tecnologia, e adotado pela Secretaria Municipal de Saúde, que abastece o sistema com os dados da rede municipal.