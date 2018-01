Mulher morre infectada com o vírus Influenza A no RS

São Paulo, 8 - A primeira morte por Influenza A H1N1 foi registrada no Rio Grande do Sul, informa a Secretaria de Saúde do Estado nesta quarta-feira, 8.

A vítima era uma mulher, de 48 anos, residente em Anta Gorda. Ela registrou os primeiros sintomas no dia 29 de maio deste ano. No dia 1º de junho ela foi internada no Hospital de Ilópolis e no dia seguinte foi transferida para a UTI do Hospital de Caridade de Três Passos. A mulher acabou morrendo no dia 6 deste mês.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o caso está sendo investigado e as medidas necessárias foram tomadas.