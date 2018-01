Mulher morre por gripe A H1N1 no RS

A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou mais um óbito por gripe A H1N1, no estado na sexta-feira, 1º. Uma mulher moradora de Hulha Negra, município perto de Bagé, na fronteira oeste, acabou falecendo.

Ela tinha 55 anos, era diabética e não estava vacinada. A mulher foi internada e faleceu em Bagé.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outros 11 casos foram confirmados, porém com perspectiva de melhora. Santa Cruz registrou quatro casos, sendo um em Vera Cruz; um em Rio Pardo; e um em Pelotas.

Segundo a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, chegaram 140 mil doses de vacina monovalente contra gripe A no Rio Grande do Sul, ainda na sexta-feira.

As doses foram remanejadas a partir de estoques dos Estados do Pará e de Alagoas. A distribuição começa na próxima semana e terão prioridade as regiões que já registram circulação viral em 2011.