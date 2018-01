Mulher registra queixa contra médico que teria 'latido'

"Estamos levantando tudo isso para dar um parecer", informou o chefe da Divisão Médica, da Secretaria Municipal da Saúde, André Luiz Henriques. Segundo o funcionário, mãe e filha se agrediram dentro da unidade e foi preciso intervenção da Guarda Civil Municipal. "Para preservar a integridade da moça, ela foi internada no Centro de Atenção Psicossocial (Caps-3)", disse Henriques. Fabiana tem problemas psiquiátricos e recentemente foi internada no Hospital Santa Tereza. "Ela está estável", disse Henriques.

Sobre o "latido" do médico Valmir Araújo, Henriques ressaltou que o profissional negou a denúncia, mas a apuração interna será mantida. No registro da ocorrência, Eunice alegou que o médico teria se expressado da seguinte forma: "au, au, au, some daqui". Diante de policiais militares, o médico teria dito que a mãe poderia ir embora, mas que a paciente ficaria.