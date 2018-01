Mulheres de classes mais elevadas fazem mais exames de mamografia

Em 2008, segundo o suplemento de saúde da PNAD divulgado nesta quarta-feira, 31, 31,6 milhões de mulheres de 25 anos ou mais de idade haviam se submetido, ao menos uma vez, ao exame de mamografia. Entre as mulheres no grupo dos 50 aos 69 anos de idade, 71,1% fizeram o exame, com índice maior (95,6%) entre aquelas de classe mais elevada.

Entre as mulheres que viviam em domicílios com rendimento mensal domiciliar per capita superior a cinco salários mínimos, 81,1% haviam se submetido a exame de mamografia e nos domicílios onde o rendimento era inferior a um quarto do salário mínimo, apenas 28,8% tomaram a iniciativa.

Entre 2003 e 2008, segundo a pesquisa, houve aumento de 48,8% no contingente de mulheres que já haviam se submetido a uma mamografia. Em 2003, elas respondiam por 42,5% da população feminina de 25 anos ou mais de idade e, em 2008, alcançaram 54,8%. Entre as mulheres com rendimento domiciliar per capita inferior a um quarto do salário mínimo, as proporções foram de 20,2%, em 2003, para 29,1% em 2008.

A pesquisa mostra também que, de 2003 a 2008, cresceu 25% o total de mulheres que já haviam feito preventivo para câncer no colo do útero. Enquanto a população feminina de 25 anos ou mais cresceu 15,6% no período, o conjunto das mulheres no mesmo grupo etário que fizeram preventivo para câncer no colo do útero cresceu 25%. Em 2008, cerca de 49 milhões de mulheres de 25 anos ou mais de idade já haviam se submetido a exame preventivo para câncer no colo do útero, de acordo com a pesquisa.