Mulheres gostam mais de homens quando seus sentimentos não são claros

SÃO PAULO - Os cientistas mandam um recado para homens que estão a procura de namoradas: parece que vale mesmo a pena "se fazer de difícil". Um estudo publicado na última edição da revista Psychological Science descobriu que as mulheres se sentem mais atraídas por homens quando não têm certeza do quanto eles gostam delas.

Por um lado, diversas pesquisas psicológicas já demonstraram que a pessoa A normalmente gosta da pessoa B tanto quanto pensa que a pessoa B gosta dela. "Se você quiser saber quanto 'Sarah' gosta de 'Bob', uma boa maneira de fazer essa previsão é saber o quanto ela pensa que Bob gosta dela", escreveram os autores do trabalho, Erin Whitchurch, Timothy Wilson e Daniel Gilbert. "Mas e se Sarah não tiver certeza do quanto Bob gosta dela?" Isso pode fazer com que Sarah gaste muito tempo pensando em Bob, se perguntando como ele se sente. Ela pode achá-lo mais atraente quanto mais se acostuma com ele.

Participaram do estudo 47 voluntárias da Universidade de Virginia. As estudantes, que acreditavam que a pesquisa queria saber como o Facebook poderia funcionar como um site de relacionamento amoroso, receberam um comunicado dizendo que alunos de duas outras universidades viram os perfis de 15 a 20 voluntárias. Então os pesquisadores mostraram quatro perfis para cada uma das estudantes (que elas pensavam ser reais, mas eram fictícios).

Os pesquisadores disseram para algumas voluntárias que esses quatro homens tinham sido aqueles que mais gostaram delas, para outras disseram que eles haviam lhes dado notas médias (para que as mulheres não soubessem o nível de interesse que eles tinham).

Como pesquisas anteriores já haviam descoberto, as mulheres que acreditavam que os homens gostavam muito delas se sentiram mais atraídas do que aquelas que pensaram que eles o desejo dos homens era apenas médio. No entanto, as mulheres que acharam os homens mais atraentes foram aquelas que não tiveram certeza se eles gostavam delas.

"Diversos livros populares recomendam que as pessoas não demonstrem afeição abertamente para um parceiro em potencial. Eles recomendam que se pareça seletivo", escrevem os autores. As mulheres nesse estudo tomam decisões com base em muito pouca informação sobre os homens - mas em uma situação não incomum hoje em dia de se conhecer alguém pela internet em um site de relacionamento. "Quando as pessoas se conhecem, aquele popular conselho pode ser verdadeiro: não deixar que os outros saibam o quanto gostamos deles pode fazer com que eles gostem mais de nós."