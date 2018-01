Mulheres sedentárias têm mais chances de ter embolia pulmonar, revela estudo

Londres - O sedentarismo aumenta o risco das mulheres de apresentar embolia pulmonar, uma causa comum de doenças cardíacas, segundo uma pesquisa publicada nesta segunda-feira na revista britânica British Medical Journal (BMJ).

O estudo, liderado por Christopher Kabrhel, do Hospital Geral de Massachusetts (EUA), revela que as mulheres que permanecem sentadas durante longos períodos de tempo têm entre duas e três vezes mais chances de sofrer embolia pulmonar do que aquelas que levam uma vida ativa.

A embolia pulmonar, cujo sintoma mais comum é a dificuldade para respirar, se dá quando um coágulo de sangue formado nas veias de uma perna se desprende, percorre o fluxo sanguíneo e chega até os pulmões.

Outros estudos já haviam avaliado a relação entre a atividade física e a embolia pulmonar, mas há poucos dados sobre o assunto.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Kabrhel e seus colegas do hospital estudaram o estilo de vida de 69.950 enfermeiras durante um período de 18 anos que tiveram que responder um questionário a cada dois anos.

Os especialistas descobriram então que o risco de embolia pulmonar era mais de duas vezes maior nas mulheres que passavam grande parte do tempo sentadas (mais de 41 horas por semana fora do horário de trabalho) em relação às que passavam menos de 10 horas sentadas por semana.

Os pesquisadores também levaram em conta fatores como idade, índice de massa corporal e hábitos como o fumo.

Os autores sugerem na BMJ que as campanhas de saúde pública sobre os riscos do sedentarismo podem ajudar na redução dos casos de embolia pulmonar.