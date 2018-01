Municípios registram epidemia de dengue em Alagoas

Há ainda sete municípios em situação de alerta, ou seja, com entre 100 e 300 casos registrados da doença. Eles são Arapiraca, Coité do Noia, Estrela de Alagoas, Lagoa da Canoa, Rio Largo, São Brás e Satuba. Também foram registrados 44 casos de dengue hemorrágica.

Segundo boletim divulgado pela Coordenação de Vigilância Epidemiológica ontem, houve uma redução dos casos de dengue no Estado. Entre janeiro e março do ano passado foram registrados 4.363 casos de dengue clássica, contra 2.085 em 2011. Segundo a Secretária de Saúde de Alagoas, o governo estadual está desenvolvendo uma força-tarefa de forma integrada com os municípios para frear o avanço da doença.