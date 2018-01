Muse quer fazer show no espaço

A banda de rock alternativo britânica Muse, que vai abrir os shows do U2 no Brasil, anunciou nesta terça-feira, 4, segundo o jornal The Sun que pretende realizar um show no espaço a bordo de um dos foguetes privados da Virgin Galactic. Os voos espaciais para turistas da empresa podem começar ainda este ano.

O vocalista Matt Bellamy disse ao jornal que "talvez tenha visto 'Os Jetsons' vezes demais", mas que estão pensando em abordar Richard Branson, dono da empresa, para ver se ele tem interesse na ideia.

A pista de espaçoporto comercial que será utilizada para os voos foi inaugurada em outubro do ano passado, mas o projeto para os voos turísticos ainda está em desenvolvimento.