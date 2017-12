Museu da USP expõe crânio de dinossauro brasileiro

O Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (USP) vai expor o crânio de 120 milhões de anos de um titanossauro, descoberto em 2008 no município de Coração de Jesus, Minas Gerais. Provisoriamente chamado de Tapuiassauro - referência a "tapuia", como eram conhecidos em tupi os índios do interior do País -, o fóssil é considerado o mais completo crânio de titanossauro já encontrado no mundo.

A exposição Cabeça Dinossauro - O Novo Titã Brasileiro abre nesta terça-feira, 8, e segue até 31 de agosto. Após o fim da mostra será exposta uma réplica do crânio feita em resina.

O Estado acompanhou o processo de escavação com exclusividade desde o início de 2009 e, em setembro do ano passado, publicou um caderno especial com toda a história da descoberta. Parte do material publicado pelo jornal, como as fotos, também estará exposto no museu.

De acordo com os paleontólogos, o fóssil do Tapuiassauro - o nome oficial só vai ser dado após a publicação da pesquisa em uma revista científica internacional - tem 98% de sua estrutura preservada. Além dele, existem apenas dois titanossauros, grupo de répteis quadrúpedes do período Cretáceo, com crânios conhecidos: um na Mongólia e outro em Madagáscar.

A exposição tem curadoria dos pesquisadores Hussam Zaher, Alberto Carvalho e Maria Isabel Lamdim e é dividida basicamente em três alas diferenciadas.