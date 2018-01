Museu Metropolitan de Nova York devolverá antiguidades ao Egito

CAIRO - O museu Metropolitan de Nova York concordou em devolver ao Cairo 19 peças de antiguidade que datam da época do rei Tutancâmon, afirmou no sábado, 30, a agência de notícias egípcia Mena. As peças chegarão ao Cairo na terça-feira, 2, e serão expostas no Museu Egípcio, segundo a agência de notícias.

O Egito tem pressionado pela repatriação de grandes tesouros faraônicos que ele afirma terem sido saqueados por potências estrangeiras. Entre as peças reivindicadas estão a Pedra de Rosetta, atualmente exposta no Museu Britânico em Londres, e o busto da rainha Nefertite, no Museu Neues em Berlim.

O acordo entre o museu de Nova York e o conselho de antiguidade do Egito para a devolução das peças foi assinado em novembro após uma série de negociações, disse a Mena.

Os objetos, adicionados à coleção do Met no início do século 20, incluem um cachorro de bronze de dois centímetros de altura, e parte de um bracelete que pertenceu à sobrinha de Howard Carter, o arqueólogo britânico que descobriu a tumba de Tutancâmon.