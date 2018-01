Nanotecnologia poderá ser usada em tratamento contra câncer

Cientistas britânicos disseram nesta terça-feira, 10, que conseguiram desenvolver um tratamento contra o câncer que transporta genes seletivamente para dentro das células cancerígenas usando nanotecnologia. A terapia até agora foi apenas testada em ratos, mas o objetivo é testá-la em humanos dentro de dois anos. Se funcionar em humanos, a terapia forneceria um mecanismo bastante focado de luta contra o câncer. O pesquisador Andreas Schatzlein, da School of Pharmacy de London, disse que essa foi a primeira vez que nanopartículas puderam selecionar células cancerígenas de maneira tão seletiva. Schatzlein e seus colegas colocaram genes contra o câncer em partículas muito pequenas que são atraídas somente pelas células cancerígenas, mantendo as células saudáveis intocadas. Dentro das células doentes, os genes fazem com que elas produzam proteínas que matam o câncer. Essa terapia pode ser particularmente interessante para pessoas com tumores inoperáveis devido a sua proximidade com órgãos vitais, como o cérebro e os pulmões.