Nasa adia lançamento de sondas espaciais por problemas técnicos

A Nasa adiou nesta sexta-feira, 24, o lançamento do foguete Atlas V que poria em órbita duas sondas espaciais para o estudo da influência do Sol sobre a Terra e dos anéis de radiação que a cercam.

O lançamento desde Cabo Canaveral (Flórida) estava programado para as 5h07 de Brasília, mas seis minutos antes, durante a revisão dos sistemas, foi detectado um problema técnico em um dos monitores das condições meteorológicas.

Com isso, o controle da missão decidiu adiá-la pelo menos até o próximo sábado, 25, e não espera que a tempestade tropical "Isaac", que se dirige à Flórida, interfira no lançamento.

A missão é denominada RBSP, a sigla em inglês das sondas para os anéis de radiação conhecidos como Cinturão de Van Allen, a zona da magnetosfera na qual se concentram as partículas eletrificadas que dominam o Universo junto à atmosfera protetora da Terra.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os instrumentos das sondas proporcionarão as medições de que os cientistas necessitam para compreender não só a origem das partículas eletrificadas, mas também os mecanismos que dotam essas partículas de grande velocidade e energia.

As sondas Radiation Belt Storm Probes foram desenvolvidas para analisar a forma como o Sol, e em particular as tempestades solares, afeta o entorno terrestre em várias escalas de espaço e tempo.