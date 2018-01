Nasa adia lançamento do Endeavour em 48 horas por problema técnico

Washington, 29 abr - A Nasa adiou nesta sexta-feira o lançamento do ônibus espacial Endeavour em pelo menos 48 horas devido a um problema técnico.

O diretor de lançamento da nave, Mike Leinbach, explicou que o adiamento ocorreu por causa de um problema em dois aquecedores da unidade de potência auxiliar (APU).

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e outras personalidades iriam ao Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, para presenciar o lançamento, que estava marcado para as 19h47 GMT (16h47 de Brasília).

A cerimônia desta sexta-feira estava prevista por se tratar da última viagem do Endeavour, e porque uma das pessoas que assistiriam ao lançamento era a congressista Gabrielle Giffords, esposa do comandante da missão, Mark Kelly, que foi ferida em um ataque a tiros em janeiro.

Após uma recuperação "milagrosa", segundo seus próprios médicos, o que encorajou o astronauta a continuar adiante em sua missão, Giffords se submeteu a um intenso programa de reabilitação em Houston (Texas), e esta seria sua primeira aparição pública.

Embora tivessem sido divulgados poucos detalhes de sua visita ao centro espacial Kennedy, esperava-se que Obama tivesse um encontro informal com a congressista democrata à qual visitou quando estava internada, dias depois do tiroteio.

A missão STS-134 do Endeavour também é especial pelo aspecto tecnológico. A bordo viaja o Espectrômetro Magnético Alpha-2 (AMS-2), equipamento que será instalado na Estação Espacial Internacional (ISS) para tentar medir a antimatéria e que dará pistas aos cientistas sobre as origens do Universo.