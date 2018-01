Nasa adia missão do ônibus espacial Discovery pela oitava vez

CABO CANAVERAL - O último voo do ônibus espacial Discovery é adiado pela Nasa pela oitava vez. A missão está suspensa até o final de fevereiro, e uma nova data - que pode ser o dia 24 - deve ser divulgada até o fim da próxima semana.

A agência espacial americana tinha a intenção de fazer o lançamento no início do próximo mês, mas a equipe decidiu na última quinta-feira à noite que precisa de mais tempo para concluir a reparação no tanque de combustível externo da nave.

Após uma tentativa frustrada de lançamento em novembro, foram encontradas rachaduras em suportes de metal no tanque. Na semana passada, novas fendas foram descobertas após o ônibus ser realocado em um hangar.

A Nasa considera reforçar todos os 108 dos suportes para garantir segurança extra. O ônibus espacial, que tem 30 anos de idade, está carregado com suprimentos destinados à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

Apesar de a missão STS-133 ser considerada a última do Discovery, ele pode voar de novo no segundo semestre, durante o verão americano.