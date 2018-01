Nasa anuncia fechamento do espaço aéreo para lançamento da Atlantis

WASHINGTON - A Nasa anunciou nesta última quinta-feira, o fechamento temporário do espaço aéreo e restrições na área de Cabo Canaveral (Flórida) devido ao lançamento da última nave Atlantis, em 8 de julho.

A atividade da aviação geral e dos aviões de voo visual (VFR) está proibida dentro de um raio de 30 milhas náuticas (55,5 quilômetros) da plataforma de lançamento 39A, de onde decolará a nave em sua última missão, informou a Nasa.

A agência espacial recomenda que os pilotos obtenham informações sobre os aeroportos afetados, segundo os boletins Notam (Notice To Airmen) que serão transmitidos pela agência de aviação do Governo.

A Nasa alerta que haverá restrições adicionais do espaço aéreo em um raio de entre 30 e 40 milhas náuticas desde a plataforma de lançamento 39A. Além do mais, todas as aeronaves que se aproximarem desta área terão que ter comunicação contínua por rádio, e a velocidade de aeronaves VFR será limitada a 180 nós.

Além disso, a Nasa adverte do fechamento do acesso por estrada à zona de Playalinda Beach, em Cabo Canaveral, desde a noite de 4 de julho até o dia seguinte ao lançamento, assim como do Merritt Island National Wildlife Refuge, que será fechado em 6 de julho e reaberto depois do lançamento.

O lançamento da Atlantis também forçará interrupções em outras estradas e pontes, além de restrições à navegação na região.

A Atlantis partirá em 8 de julho para uma missão de 12 dias com quatro tripulantes a bordo para levar peças necessárias à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

A viagem é especialmente significativa porque não será apenas a última da Atlantis, mas a última da era das naves, que serão aposentadas pela Nasa este ano.