Nasa anuncia local de pouso do robô Curiosity em Marte

Washington - A Nasa - agência espacial americana - anunciou nesta sexta-feira o local onde o robô Curiosity aterrissará em Marte em agosto de 2012, com a missão de analisar as condições ambientais do planeta vermelho para determinar se é possível que exista, ou tenha existido, vida.

O local fica dentro da cratera Gale, de 154 quilômetros de diâmetro. Dentro dela, há uma grande montanha, e ao pé da qual o robô pousará.

"Realmente temos Marte à vista. O Curiosity não só nos fornecerá inúmeros dados científicos de importância, mas servirá como precursor da prospecção humana do planeta vermelho", anunciou o diretor da Nasa, Charles Bolden.

O Laboratório Científico Marciano (MSL, na sigla em inglês) - composto por instrumentos de análise para examinar o solo, rochas e a atmosfera de Marte - está sendo montado sobre um robô Rover de 6 rodas, de quase uma tonelada de peso, denominado Curiosity.

O robô será o maior veículo enviado a Marte. Ao contrário das primeiras - pesquisas feitas pelas naves Viking I e II e posteriormente pelos robôs Spirit e Opportunity, que se centraram na busca de água -, o objetivo agora é buscar rastros de vida no planeta.

Nesta missão, o Curiosity examinará as rochas, o solo e a atmosfera do planeta vermelho com uma série de ferramentas que transportará, incluindo um laser para pulverizar fragmentos de rochas que possam obstaculizar e um instrumento elaborado para detectar compostos orgânicos.

Seu nome foi sugerido em 2009 pela jovem estudante Clara Ma, do estado americano do Kansas, em um concurso realizado pela Nasa que recolheu as propostas de mais de 9 mil alunos de todo o país.

Durante sua prospecção, o robô analisará se o ambiente na região escolhida para aterrissagem tem ou já teve condições de abrigar vida. Além disso, buscará minerais formados na presença de água e vários blocos químicos de formação de vida.

A Nasa prevê lançar o veículo da base do Cabo Canaveral, na Flórida, entre 25 de novembro e 18 de dezembro de 2011. Percorrerá 200 milhões de anos-luz antes de aterrissar em solo marciano em agosto de 2012.

A prospecção no solo de Marte começou em 1997 com a missão Pathfinder, que levou ao planeta o veículo Sojourner.