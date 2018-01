Nasa aprova missão para estudar a atmosfera de Marte

A Nasa deu sinal verde para uma missão de US$ 438 milhões, encabeçada pela Universidade do Colorado-Boulder para investigar a atmosfera do planeta Marte.

A equipe de revisão da agência espacial aprovou os planos e o orçamento para o projeto Atmosfera Marciana e Evolução de Voláteis, ou "Maven", na sigla em inglês.

O laboratório de Física Espacial e Atmosférica da universidade lidera a missão, que transportará instrumentos para sondar a atmosfera do planeta e suas interações com o Sol.

O laboratório construirá dois dos instrumentos e coordenará a parte científica, A Lockheed Martin construirá a sonda em si, e o Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa fará a navegação.

O lançamento está previsto para 2013.