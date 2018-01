Nasa avança na construção do substituto do Hubble

SÃO PAULO - A agência espacial norte-americana (Nasa) anunciou nesta quinta-feira, 14, que os seis primeiros de 18 segmentos que formarão o espelho principal do Telescópio James Webb Space, que substituirá o Hubble, já estão prontos para testes de resistência às temperaturas extremas do espaço.

Cada um dos espelhos tem 1,3m de diâmetro e juntos eles formam o espelho hexagonal de 6,5m do telescópio, necessário para as observações do espaço. Cada um dos espelhos pesa cerca de 40 kg e eles são feitos de um metal chamado Berílio coberto com uma camada microscópica de ouro, de forma que ele capte a luz de maneira eficiente.