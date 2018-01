Nasa confirma ter achado restos da Columbia no Texas

CABO CANAVERAL, ESTADOS UNIDOS - A Nasa confirmou que um grande destroço da nave Columbia, destruída em 2003, foi encontrado em um lago ressecado no Texas.

Segundo a agência espacial norte-americana, trata-se de um dos 18 tanques de gasolina do ônibus espacial, que se desintegrou quando voltava à atmosfera terrestre em 1º de fevereiro de 2003, matando seus sete tripulantes.

O acidente, causado por danos no escudo antitérmico da nave, ocorreu sobre o leste do Texas e a Louisiana.

A polícia de Nacogdoches, no Texas, pediu na semana passada ajuda da Nasa para identificar um tanque metálico esférico, com 1,2 metro de diâmetro, encontrado no lago Nacogdoches, cujo leito está parcialmente exposto por causa da seca.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A identificação foi feita por fotos, e a Nasa se prepara agora para retirar a peça do local, juntando-a a outros 84 mil detritos -- cerca de 40 por cento da nave -- que foram recuperados e estão armazenados no Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

Após 30 anos de atividades, a Nasa aposentou em julho a sua frota de ônibus espaciais, da qual restavam três unidades.