Nasa coordena caminhada espacial em véspera de Natal

Dois astronautas da estação espacial internacional (ISS) realizaram nesta terça-feira uma rara caminhada espacial de véspera de Natal. De acordo com a agência aeroespacial norte-americana (Nasa, na sigla em inglês), os astronautas Rick Mastracchio e Michael Hopkins saíram do interior da estação para concluir reparos urgentes no sistema de refrigeração da estrutura.

"É o melhor Natal de todos os tempos", brincou a mesa de controle, em Houston, ao fim das 7 horas da missão. "Feliz Natal para todos. Demorou duas semanas para ser feito, mas fizemos", respondeu Hopkins lembrando que todos os equipamentos não essenciais tiveram que ser desligados no dia 11 de dezembro.

Esta é a segunda vez na história que a Nasa coordena uma caminhada espacial na véspera do Natal. A primeira ocorreu há 14 anos, durante reparo no telescópio Hubble.

Outra caminhada está progamada para a próxima sexta-feira. Uma dupla de cosmonautas irá instalar câmeras do lado de fora da ISS. Fonte: Associated Press.