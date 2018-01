Nasa cria nova direção para planejar missões tripuladas ao espaço

WASHINGTON - A Nasa, agência espacial americana, anunciou a criação de uma nova direção dedicada à prospecção humana do espaço, que se encarregará de planejar as missões tripuladas do futuro.

O chamado Diretório de Operações e Prospecção Humana (HEO, na sigla em inglês) se centrará nas operações da Estação Espacial Internacional (ISS) e na prospecção humana além da órbita terrestre baixa.

Este departamento assumirá os trabalhos que até agora eram realizados pelas equipes de Operações Espaciais e de Sistemas de Prospecção e acrescentará um aspecto específico dedicado à prospecção humana.

"Os Estados Unidos estão abrindo um novo capítulo na prospecção espacial humana", ressaltou o diretor da Nasa, Charles Bolden.

Ele assinalou em comunicado que, com esta nova organização, que "combina os talentos, habilidades e experiências das duas direções anteriores integrando as capacidades atuais com o planejamento da agência do futuro", os EUA renovam seu compromisso com a prospecção espacial.

Outras de suas principais tarefas serão: desenvolver os programas dos voos tripulados e de carga comerciais; construir o veículo multi-propósito tripulado Orion - uma nave espacial elaborada para viajar além da órbita terrestre baixa -; e criar um foguete de carga pesada, conhecido como Sistema de Lançamento Espacial (SLS, na sigla em inglês).

A nova divisão será liderada pelo engenheiro Bill Gerstenmaier, até agora administrador adjunto para Operações Espaciais da Nasa.

A agência espacial indicou que a atribuição de pessoal e a unificação das equipes a esta nova direção deve demorar "várias semanas".

A Nasa está em processo de reajuste após aposentar neste ano seu programa de ônibus-espaciais, com o qual, durante 30 anos, realizou os voos tripulados ao espaço.