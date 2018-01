Nasa desiste de tentar contato com robô em Marte

CAPE CANAVERAL - A Agência Espacial norte-americana (Nasa) desistiu de esperar uma recuperação do robô Spirit em Marte, que acredita-se ter sido vítima do inverno rigoroso do planeta depois de sete anos de trabalho, disseram fontes oficiais da agência.

A agência faz o anúncio enquanto revê procedimentos de segurança depois de um acidente no Centro Espacial Kennedy envolvendo partes do novo robô da missão em Marte, que está programado para partir em novembro.

O robô Spirit e sua "irmã" Opportunity aterrissaram em Marte em 2004 para o que seria uma missão de três meses explorando lados opostos do planeta em busca de sinais de água.

Opportunity continua em boas condições, mas a Nasa perdeu contato por rádio com o Spirit há cerca de 14 meses. Equipes de controle esperavam que com o avanço da primavera marciana até o local onde estava o Spirit, o robô se recarregasse com a energia solar.

"Nós não acreditamos mais que exista uma probabilidade realista de contatar o Spirit", informou a Nasa por meio de comunicado. Uma última tentativa de contato seria feito nesta quarta-feira.

A Nasa disse que componentes críticos do robô provavelmente falharam por causa do frio extremos durante o inverso marciano. O robô explorou a região conhecida como Cratera Gusev.

A próxima missão, que partirá em novembro, tentará descobrir se o ambiente de Marte tem ou já teve a química necessária para suportar vida.

O robô deverá ser lançado entre 25 de novembro e 18 de dezembro, quando Terra e Marte estarão alinhados para a jornada de nove meses, ou a missão terá que ser adiada por dois anos.

